2011

О журнале Expert Fishing

Expert Fishing — первый в России онлайн-журнал, посвященный рыбной ловле. Журнал выходит ежемесячно, с ноября 2011 года. Любителям рыбалки нравится, что читать EF можно в любом месте, где есть интернет, при этом – читать бесплатно. Теперь знакомиться с новыми номерами нашего журнала (периодически заглядывая и в архив) можно с планшета, смартфона и других мобильных устройств. За несколько лет работы мы собрали внушительную коллекцию эксклюзивных статей, написанием которых занимались профессионалы своего дела.

Каждый автор Expert Fishing проводит на различных водоемах России и зарубежья до 100 и более дней в году - и ежемесячно делится наблюдениями и наработками, сделанными во время этих рыбалок. Рыбалка зимняя и по открытой воде, рыбалка в России и за рубежом, рыбалка в Астрахани и на Дону, на Волге и в Подмосковье, в Татарстане и Беларуси, в Италии и на Кубе — география нашего рыболовного журнала поистине не знает границ!

Большая часть статей в нашем журнале посвящена самой популярной — спиннинговой — ловле. Ловля на воблеры и джерки, джиг и колебалки, вертушки и топ-вотеры — все это есть и будет в нашем онлайн-журнале. Но спиннинговая ловля — отнюдь не единственная, которой увлечены наши эксперты. Зимние номера журнала традиционно представлены материалами о ловле со льда: щучьей жерличной рыбалке, зимнем блеснении судака и окуня, ловле на безнасадочную мормышку. Есть в коллективе авторов «Эксперт Фишинг» и специалисты по ловле фидером и современными поплавочными снастями: маховой, болонской и матчевой удочкой.

Наряду с классическими рыбалками разбираются и особенности рыбалок экзотических, например, ловля змееголова на спиннинг… Или барракуды... Или снэппера… Интересно? Тогда читайте ежемесячные отчеты экспертов онлайн-журнала Expert Fishing! Журнал доступен из любой точки мира, где есть интернет!

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